Rsa Madonna Ausiliatrice Benedizione della prima pietra con monsignor Giovanni Paccosi

SANTA MARIA A MONTE

La posa e la benedizione della prima pietra della nuova residenza sanitaria assistenziale di Cerretti è fissata per sabato, 4 marzo, alle 15,30. Sarà il vescovo Giovanni Paccosi, da domenica alla guida della diocesi di San Miniato, a presiedere la cerimonia che sarà aperta con l’arrivo in elicottero della statua della Madonna di Fatima (che i padri del Cuore Immacolato di Maria hanno acquistato a Fatima) e che sarà destinata alla cappella che sorgerà nel complesso della nuova rsa in via Mariani. Dopo la posa della prima pietra e la benedizione prenderà avvio la processione fino alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria di Cerretti dove, alle 18, il vescovo Paccosi presiederà la solenne messa.

Prende corpo, così, un progetto che il Comune di Santa Maria a Monte e la Fondazione Madonna del Soccorso di Fauglia (che gestisce già le case di riposo di Fauglia e Orentano) hanno avviato oltre due anni fa. La presentazione del programma di sabato e dell’avvio dei lavori – che materialmente inizieranno entro aprile – ha avuto luogo ieri nella sala consiliare del Comune di Santa Maria a Monte alla presenza della sindaca Ilaria Parrella, della vicesindaca Manuela Del Grande e degli assessori Elisabetta Maccanti, Maurizio Lucchesi e Roberto Michi, di Riccardo Novi e Francesco Dragonetti, direttore e vicedirettore della Madonna del Soccorso e dei padri Giuseppe e Andrea, parroco e viceparroco di Cerretti. La rsa di Cerretti, che sarà pronta entro il 2024, sarà intitolata a Maria Ausiliatrice. La fondazione Madonna del Soccorso è un ente di emanazione cattolica della diocesi di San Miniato, voluto nel 2009 dal vescovo Fausto Tardelli. E’ la fondazione a sostenere l’intera spesa per la costruzione della rsa che avrà 80 posti più 12 nel centro diurno.

"Un’opportunità per tutto il territorio – è stato detto da tutti gli intervenuti durante la conferenza stampa – La rsa non sarà un luogo chiuso, ma aperto alla comunità, ai giovani e ai bambini. Avrà un grande parco e sarà integrata nel contesto abitativo di Cerretti. Un’opportunità anche per il lavoro visto che sono una quarantina le assunzioni previste".

g.n.