Round Table. Solidarierà per la Gam Leonardo Barletta diventa presidente della Round Table 76 San Miniato Fucecchio, donando oltre 2mila euro all'associazione Gam per l'inclusione lavorativa dei ragazzi diversamente abili. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di varie associazioni, promuovendo solidarietà e sinergia per future iniziative.