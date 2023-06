Rotatoria degli elefanti Partiti i lavori per l’asfalto

PONTEDERA

Partiti ieri sera i lavori di asfaltatura per il rifacimento della rotatoria "degli elefanti" all’ingresso della Fipili Pontedera. Per una decina di notti andranno avanti i lavori da parte di Anas per risistemare l’asfalto di questo incrocio che si stava sgretolando sempre di più. Si lavorerà di notte, dalle 21.30-22 circa fino alle 5-5.30 per riaprire già dalla prima mattina. "La rotatoria di giorno non verrà mai chiusa – ha spiegato Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici – si lavorerà per tratti modulari, magari alcune volte il manto stradale potrà essere fresato. Contestualmente agli eventuali imprevisti che la ditta potrà incontrare l’intervento si concluderà nel giro di un paio di settimane". Questo intervento rientra nel maxi appalto di Anas da 4,8 milioni di euro per il rifacimento di tutta la strada di patto. Dallo scorso autunno, quando fu completato il rifacimento della rotatoria dei cimiteri, Anas non era più tornata a lavoro. Lo fa adesso per portare a nuova vita l’asfalto di uno snodo della città molto utilizzato anche dai mezzi pesanti e spesso sotto pressione. "Alla luce degli imprevisti incontrati dall’azienda e del rincaro dei prezzi, capiremo se e quando sarà possibile effettuare il rifacimento della rotatoria della Bellaria già prevista in questo appalto – prosegue Belli – nella programmazione pluriennale 2023-25 inseriremo poi il rifacimento della rotatoria Fipili Ponsacco, il terzo lotto della Strada di patto e il tratto Terzo ponte-rotatoria Fipili Pontedera. Questo anche per arrivare a deviare il traffico sulla 439 var e vietare l’accesso sulla Tosco Romagnola ai mezzi pesanti".

l.b.