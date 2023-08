Rotary, serata dedicata all’amicizia

L’amicizia è stato il tema di una bella serata organizzata dal Rotary Club Santa Croce, Montopoli e comprensorio del Cuoio al ristorante Giallo Beach del Bagno Ermanno di Viareggio. Presenti tanti soci del club, amici di altri club, l’assistente del governatore, Chiara Bilanceri. Il presidente del Club, Claudio Bartali, nel suo intervento ha ricordando come il 30 luglio si festeggi la Giornata internazionale dell’amicizia indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2011. "La Giornata celebra l’amicizia tra popoli, paesi, culture e individui, con l’idea che possa ispirare gli sforzi di pace e offrire l’opportunità di costruire ponti tra le comunità – ha detto Bartali – In questo spirito il Rotary Club ha organizzato l’evento per rafforzare il valore dell’amicizia, elemento fondante della cultura e dell’etica rotariana".