Rotary, prodotti invenduti come dono alle persone in difficoltà

La Misericordia e il Rotary Club fanno squadra a sostegno delle persone più bisognose.

Il presidente del Rotary Club Santa Croce, Matteo Beconcini, con i soci Alessandro Marconcini e Marco Sansoni, e al consigliere comunale, Fabrizia Morelli, ha consegnato alla presidente dell’associazione Re.So Recupero Solidale, Marinella Catagni, una grande quantità di generi alimentari, recuperati e messe a disposizione dai soci. La Re.So, Recupero Solidale d è impegnata in varie attività sociali tra cui, principalmente, quella del recupero di prodotti, alimentari non alimentari, rimasti invenduti dalla grande distribuzione che dovrebbero essere smaltiti, nonostante siano ancora buoni e integri, per distribuirli a famiglie in difficoltà.

La Re.So si avvale di volontari e donatori, e di una fitta rete di associazioni come, in questo caso, la Misericordia di Santa Croce.