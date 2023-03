Rossignolo in concerto Evento a Palazzo Grifoni

Stimato dalla critica internazionale come "una delle eccellenze italiane nel campo della musica antica" per la verve interpretativa "che unisce una straordinaria e ispirata vitalità al rigore filologico", Il Rossignolo è un gruppo specializzato nello studio e nell’esecuzione di musica antica su strumenti storici, fondato e coordinato dai flautisti Marica Testi, Martino Noferi e dal clavicembalista Ottaviano Tenerani, che ne è anche direttore. Il Rossignolo sarà ospite della Fondazione Cassa di risarmio di San Miniato – guidata da Antonio Guicciardini Salini – il venerdì 31 marzo per un concerto di musica che si terrà alle 18 nella sala "Ugolino Grifoni" a Palazzo Grifoni a San Miniato.

L’evento sarà aperto al pubblico fino ad esaurimento posti. Infatti la Fondazione fa sapere che è gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo [email protected], oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 359 0694.