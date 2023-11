Rose e poesie perché l’orrore non si ripeta

Rose, spettacoli, riflessioni e poesie. Per creare una nuova cultura, ricordare le vittime e impegnarci tutti insieme perché non accada più. In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’amministrazione comunale di San Miniato, in collaborazione con la Commissione Comunale per le Pari Opportunità, e le Associazioni del territorio, propongono tante iniziative sui temi della prevenzione della violenza di genere e della promozione della cultura delle pari opportunità. Il 24 novembre alle 18,30 all’Orcio d’oro apre la mostra su Marinka Dallos, curata da Andrea Mancini. Il 25 novembre in Aula Pacis alle 21,30 andrà in scena uno spettacolo dal titolo "Una brava ragazza non viene violentata". Poi un film "7 minuti" di Michele Placido sarà proiettato nella scuole il 23 ed il 25 novembre).

Sempre il giorno dedicato alla violenza contro le donne, in piazza Vittime di Femminicidio, l’associazione Moti carbonari metterà a dimora una rosa rossa alla panchina rossa: è la piazza dove venne trovato il corpo di Elisa Amato (nella foto), la ragazza pratese che venne uccisa dal giovane che diceva di amarla che, compiuto il delitto, si tolse la vita. Una piazza diventata importante e carica di significati non solo per la città della Rocca, ma per tutto il Comprensorio e la Toscana. La sera del 25 novembre, inoltre, al’auditorium Credit Agricole andrà in scena lo sopettacolo "Facciamo baccano" con Katia Beni e benedetta Giuntini, organizzato dalla Fondazione Istituto Dramma Popolare e dalla Fondazione San Miniato Promozione. Ingresso ad offerta per scopo benefico. Ma le iniziative non sono finite e proseguiranno anche nei giorni successivi.