Romeo e Giulietta sono vivi e stanno bene

CASCIANA TERME

Guascone Teatro presenta per San Valentino, domani alle 21 al teatro Verdi, "Romeo e Giulietta stanno bene!", liberamente ispirato a Romeo e Giulietta di William Shakespeare, di e con Silvia Rubes, Anna Di Maggio, Andrea Kaemmerle. La produzione più romantica di Guascone Teatro guarda al teatro classico, prende la storia d’amore più famosa e passionale e la filtra attraverso il suo sguardo comico e dolce, toccando quasi un realismo magico in odore di Marquez e Borges. Ci avete mai pensato a cosa ne sarebbe stato di Romeo e Giulietta se quella notte non fossero morti? Romeo e Giulietta stanno bene, non sono morti, anzi, hanno dovuto vivere per tantissimi anni affrontando tutte le difficoltà quotidiane dovute a convivenza, lavoro, vecchiaia e modernità. Il divertente spettacolo ricorda alcuni capolavori del teatro del ‘900. Il testo è un omaggio dolcissimo all’amore lento, quello che dura, quello che sa trasfor­marsi da passione in esperienza. L’amore dei nostri nonni, l’amore dei resistenti. I tre artisti si sono messi alla ricerca di un amore che non si consuma e lo hanno trovato. Il lungo tempo prove di questo spettacolo è stato terreno ottimale affinché i tre protagonisti trovassero un incredibile unisono di deliri e umori.