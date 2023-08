Rogo divora dieci ettari di bosco Elicotteri in azione, minacciate le case

di Carlo Baroni

MONTECATINI VALDICECINA

L’allarme è scattato dopo le 13. E alla fine, il rogo, si apprende, secondo una prima stima, si è divorato una decina di ettari di bosco in località La Bacchettona a Montecatini Valdicecina. In azione, per frenare il fuoco, anche un elicottero regionale, mentre un altro di rinforzo è stato inviato per far fronte al continui propagarsi delle fiamme spinte dal vento. Il primo allarme – si apprende – è arrivato con le segnalazioni giunte alla sala operativa provinciale di Pisa per una colonna di fumo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e l’invio sul posto di squadre di operai della Unione comuni della Valdicecina e del volontariato antincendio boschivo.

La prima squadra arrivata – èe emrso – ha evidenziato la velocità di propagazione delle fiamme che da un oliveta cominciavano ad interessare il bosco e pertanto è stato disposto l’invio di un elicottero per frenare il rogo. In serata stavano operando ancora squadre con mezzi attrezzati antincendio e vigili del fuoco tutti coordinati da un direttore operazioni. "Il fuoco ha interessato anche entrambi i lati della Sp32 – spiega il sindaco Francesco Auriemma, che si è precipitato sul posto appena scattato l’allarme per seguire le operazioni – tanto che è stato necessario chiudere la strada; poi in serata la circolazione, pur lentamente, è ripresa". "Un incendio di proporzioni importanti, siamo oltre i dieci ettari – aggiunge il primo cittadino –. L’incendio ha costretto anche ad evacuare alcuni appartamenti, a scopo precauzionale, di residenti e turisti: il fuoco era ad appena 800 metri dalle strutture". Qualche momento di preoccupazione anche per una vicina azienda agricola che ha animali, proprio per il veloce propagarsi del rogo. L’incendio, con l’imponente dispiegamento di forze in campo, a metà pomeriggio era in fase contenimento con due elicotteri che con i loro sganci hanno continuato a raffreddare il fronte nella parte boscata.

Sono stati giorni di incendi in varie zone. Tre giorni fa le fiamme

sono divampate in zona San Gervasio, nella gola di bosco della zona del Castellare a Palaia. E anche qui determinante è stato l’intervento dell’elicottero del servizio regionale che, iniziando a gettare acqua nella profondità della macchia in fiamme, ha subito circoscritto il rogo. Nella giornata di mercoledì scorso un incendio si era verificato nella zona di Crespina e uno ad Asciano, nel Comune di San Giuliano Terme. Pochi giorni prima particolarmente colpita era stata Fauglia con due incendi che, complessivamente, aveva divorato oltre venti ettari di bosco.