"Roberto Colaninno: l'industriale di Pontedera che ha reso grande la Vespa"

PONTEDERA

"Quando Roberto Colaninno parlava della Vespa gli si illuminavano gli occhi, è riuscito a realizzare la Vespa come il mondo la voleva". Uomo sempre disponibile e intelligente, un imprenditore lungimirante. È questo il ricordo che ha Marcello Casati, storico sindacalista della Valdera che ha dedicato la sua vita alle battaglie per i diritti dei lavoratori. "Colaninno per me è stata una di quelle persone che più le conosci e più apprezzi il loro valore – spiega Casati –. Quando è arrivato, da finanziere, ero convinto che fosse venuto a Pontedera per giocare una partita finanziaria appunto. Invece con il tempo mi sono dovuto ricredere. È stato il primo presidente che ho conosciuto che due volte all’anno convocava riunioni con tutte le strutture sindacali. E non solo con i vertici e basta. Spiegava le sue volontà, con decisione e fermezza. Qui ha trovato una realtà rognosa da gestire, oltre dal punto di finanziario anche di prodotto e di mercato. Ma Colaninno con il tempo si è dimostrato più industriale di tutti quegli imprenditori che invece poi hanno fallito". Già due anni fa, all’indomani dell’invito di Colaninno ai sindaci della Valdera in Piaggio per illustrargli gli investimenti nello stabilimento di Pontedera, proprio su queste pagine Casati scrisse al presidente e alla Piaggio per complimentarsi del lavoro svolto su Pontedera. "Con il suo arrivo la Piaggio è arrivata al top – sottolinea Casati – i mercati che ha ora la Piaggio non li ha mai avuti in passato e poi l’intuizione sui prodotti. Dagli scooteroni in plastica con Colaninno si è tornati ad investire sulla Vespa e questa presa di posizione poi l’ha premiato. Ecco perché mi sento di ringraziarlo per aver portato la Piaggio al livello raggiunto oggi e mi unisco alle condoglianze a tutta la sua famiglia".

Luca Bongianni