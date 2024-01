Roberta Benini, la ricetta: "Servono sviluppo e lavoro per essere più appetibili"

Roberta Benini, in lizza alle primarie della Coalizione Civica per la scelta del candidato sindaco, quali sono i suoi punti programmatici?

"Da cinque anni insisto su due punti fondamentali, che poi coinvolgono tutto il resto: sviluppo e lavoro. Il Comune non crea posti di lavoro per tutti, ma le politiche servono per determinare la linea di indirizzo affinché si possa essere appetibili. In questi anni molte realtà hanno cercato di investire sul nostro territorio, con ricadute economiche e lavorative, ma noi non siamo appetibili perché mancano incentivi, infrastrutture fisiche e digitali dedicate all’accoglienza di chi può creare lavoro e sviluppo. Questo per ogni tipo di attività, dalla piccola industria, all’impresa individuale, all’attività commerciale, alle startup di giovani che vogliono iniziare le loro attività a Volterra. Creare lavoro e sviluppo per me significa gettare le basi per attrarre residenti e quindi risalire sopra la soglia dei 10 mila abitanti. Ma significa anche mantenere e incrementare i servizi, offrendo una cura e un’attenzione migliore ai cittadini. Allo stesso tempo punto a promuovere Volterra a tutto tondo: turisticamente, culturalmente e come sede scolastica per attrarre studenti e quindi mantenere e far crescere gli indirizzi formativi, che devono essere espressione anche del territorio. Infine una Volterra per i residenti: decoro urbano, socialità, eventi, sport e associazionismo, cura del cittadino, sanità, servizi. Tutto cercando di sviluppare una progettualità a breve, medio e lungo termine".

Cosa farà qualora dovesse vincere le primarie civiche di domenica prossima? E come costruirà la squadra elettorale?

"Continuerò il lavoro costruito in questi cinque anni, cercando la maggiore condivisione possibile. Credo molto nelle sinergie tra cittadini, istituzioni, enti. La squadra per me è sempre stata fondamentale. Candidarsi e vincere è il primo passo, ma il difficile è costruire. A me interessa formare un gruppo coeso che, ognuno per le proprie competenze, abbia voglia di lavorare e di lottare per ogni singola esigenza. I risultati potranno poi non essere sempre quelli desiderati, ma non voglio girarmi indietro e pensare che non ho fatto di tutto. Chi mi conosce sa quanto sono tenace, e credo che questa sia una caratteristica necessaria per un buon amministratore. In questi cinque anni mi sembra di aver ampiamente dimostrato di non aver mai mollato".

Perché è importante l’appuntamento al voto?

"Sarebbe scontato dire per amore di Volterra. Dico invece per partecipare. Per dare la propria mano. Per dimostrare che si può fare politica anche mettendoci la faccia oltre che il sostegno. Per interesse verso una città che si merita di più dell’immobilismo attuale".

Ilenia Pistolesi