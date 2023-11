Ritrovarsi 50 anni dopo la maturità. Gli ex studenti tornano tra i banchi

PONTEDERA

"Un pomeriggio stupendo fatto di abbracci, sfottò, domande a non finire e anche commozione nel ricordo di tre amici che purtroppo non sono più con noi". A 50 anni dall’esame di maturità di ragioneria i ragazzi della 5C del Fermi di Pontedera si sono ritrovati sabato scorso per un pranzo all’Oasi al Lago di San Donato per poi organizzare una rientrée alla vecchia scuola dove si sono scattati una foto ricordo proprio nella stessa aula dove mezzo secolo fa, nel 1971 (con la pandemia che ha fatto slittare questa reunion), hanno condiviso momenti indimenticabili.

"A tale proposito – dicono gli ex studenti felici per questa rimpatriata – intendiamo ringraziare di cuore il preside del Fermi di Pontedera, ingegner Luigi Vittipaldi, che con la sua immensa ospitalità ci ha permesso di ricordare momenti meravigliosi. Al termine l’augurio e la promessa di ritrovarci ancora".

Ecco infine tutti i nomi di quelli che hanno partecipato al pranzo celebrativo dei giorni scorsi: Ivano Gargani, Franco Barghini, Sirio Fredianelli, Daniela Pisani, Gianpiero Bimbi, Vera Panattoni, Rinaldo Tinghi, Adina Mariotti, Uliviero Grigò, Mara Colombini, Elisabetta Marconcini, Carlo Alberto Montagnani, Ada Cappellini, Vittoriano Vincenti, Rudi Della Maggiore, Lucia Parra e Giovanna Basso.

