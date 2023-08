Ritorno in piazza Noves per l'opera di Calcinaia: "Les immigrations des italiens"

L’opera "Les immigrations des italiens", installata nel 2013 in piazza Noves e vandalizzata irreparabilmente nell’estate del 2020, è stato nuovamente posizionata sul piedistallo di piazza Noves. Realizzata dall’artista francese Michel Pozzetto rappresenta gli italiani, i calcinaioli, che nei primi anni del secolo scorso, andarono in Francia in cerca di soldi e lavoro. "Il deprecabile atto vandalico, messo in atto tre anni fa da persone che, oltre a mostrare una grave mancanza di senso civico, hanno compiuto un gesto irrispettoso nei confronti di tanti concittadini costretti ad emigrare in Francia – si legge in una nota del Comune di Calcinaia – Un atto deprecabile a cui era doveroso rispondere. E grazie all’interessamento del presidente del comitato di gemellaggio di Noves, Alain Beltrando, alla generosità dell’artista Michel Pozzetto e alla disponibilità di un’eccezionale artigiano come Giovanni Trillo, l’opera ’Les immigrations des italiens’ è tornata nel suo piedistallo".

"E’ grazie ad Alain, che si è fatto portatore di questa richiesta, a Michel che ha ultimato nuovamente il suo stupendo manufatto e a Giovanni che ha rinforzato con le sue saldature ogni singolo pezzo – spiega ancora il Comune – che la scultura ha ritrovato il suo posto. Una scultura simbolo, stupenda che richiama immediatamente l’immigrazione Toscana in Provenza e la fatica, il sudore, lo sfruttamento e il dolore che sono stati alla base di questo fenomeno. Attrezzi di uso comune come la zappa, la piccozza, la vanga e l’aratro sono stai umanizzati dal genio di Michel e resi quei contadini, quegli operai, quei minatori che sono andati a cercare condizioni di vita accettabili in terra transalpina".

Per il ritorno dell’opera in piazza Noves, oltre a Alain, alla sua compagna Martine, e a Giovanni erano le consigliere del Comune di Calcinaia Eva Masoni e Michela Bernini e Patrizia Pellegrini del comitato di gemellaggio del Comune di Calcinaia.