Ritorna ’Sportello impresa’ Sostenere la competitività

Riparte, dal prossimo 29 agosto, lo sportello per fare impresa, dopo lo stop forzato per la pandemia. Uno sportello che trova nuovamente casa nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, ancora gestito da Fondazione Isi e che è dedicato agli aspiranti imprenditori e alle imprese già rodate. Fino alle informazioni che riguardano finanziamenti a vario livello dedicati ball’impresa e progetti incentrati sulla formazione. Uno sportello, dalle varie funzioni, che svolge le finalità di ricevere le prime informazioni sull’apertura di un’impresa e alle imprese già avviate che intendono sviluppare il loro business. La Fondazione Isi, che è strumento operativo della Camera di Commercio di Pisa, favorisce nel territorio regionale la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, sostiene lo sviluppo di progetti fortemente innovativi nelle imprese esistenti e, al contempo, promuove e gestisce strumenti di finanza a sostegno dei processi di innovazione e dello start up di micro, piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

Quindi la finalità dello sportello che torna in funzione dopo 3 anni, è quella di sostenere la competitività delle imprese nei processi di innovazione, di crescita imprenditoriale e del capitale umano, in sinergia con le università, i centri di ricerca, i poli tecnologici e i laboratori di innovazione. In particolare, grazie ai professionisti della Fondazione Isi, sarà possibile ricevere nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, in via Persio FLacco informazioni sulle procedure amministrative e legislative necessarie ad avviare una nuova iniziativa imprenditoriale, sui finanziamenti e le agevolazioni regionali e nazionali per l’avvio e per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, sui percorsi formativi per intraprendere e sviluppare un’attività imprenditoriale e sulla stesura del piano d’impresa o business plan, strumento essenziale per accedere alla maggior parte delle agevolazioni pubbliche e ai finanziamenti privati, ma anche per pianificare adeguatamente l’attività imprenditoriale. Lo sportello riparte il 29 agosto e prosegue il martedì due volte al mese, dalle 9.30 alle 17.30, su appuntamento concordato con la segreteria della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. Per gli appuntamenti per lo sportello, è necessario chiamare il numero 0588-80329 o scrivere una email a [email protected]