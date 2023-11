Alluvione Pontedera, ritiro ingombranti: raccolte 327 tonnellate di rifiuti

Pontedera, 16 novembre 2023 – Con la giornata di oggi si conclude l’emergenza legata al ritiro degli ingombranti alluvionati da parte di Geofor. In queste due settimane a Pontedera sono state raccolte in totale 327 tonnellate (tra cui 116 tonnellate di indifferenziato e 210 tonnellate di ingombranti) mentre in totale tra Valdera e zona del Cuoio si è arrivati a conferire 820 tonnellate di rifiuti. Un impegno che fin dalla mattina di venerdì 3 novembre, ha richiesto un impegno straordinario di operatori e mezzi che non si sono mai fermati. Nella prima settimana in piazza del mercato è stata allestita l’isola ecologica "che ha velocizzato molto le operazioni di sgombero e raccolta dei rifiuti" come spiega l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Mattia Belli. Poi si è andati avanti con la raccolta casa per casa.

“Abbiamo toccato le 150 segnalazioni in tutto – dice Belli – questa settimana sono calate molto, ne saranno arrivate 5 in tutto". Ultimo giorno quindi, da domani si torna alla normalità. "Eventuali altre segnalazioni verranno analizzate caso per caso, il tempo di due settimane riteniamo sia stato più che sufficiente". Dopo giorni e giorni di straordinari c’è la necessità anche per l’azienda Geofor di riprendere a lavorare con ritmi regolari. "Da ora in poi se ci fossero eventuali altre richieste valuteremo, ma devono essere rifiuti veramente alluvionati, alcune persone hanno cercato di svuotare cantine e soffitte – spiega Paolo Vannozzi, ad di Geofor – certamente non lasceremo indietro nessuno come abbiamo fatto fino ad ora. Il ringraziamento va a tutti gli operatori che hanno dimostrato grande disponibilità e grande voglia di rimettere a posto il territorio. Ora c’è l’esigenza di spostare le energie in altre zone, come il litorale pisano".

A Pontedera restano da risolvere solo alcune isolate criticità. "Dall’Accademia Musicale Pontedera e all’ex Enalino del Villaggio ci sono situazioni ancora da completare ma gli interventi più importanti sono stati completati – dice Belli – un grande ringraziamento va a Geofor e Retiambiente che ha sempre portato avanti anche i servizi ordinari e a tutti coloro, uomini e donne, che si sono impegnati in questa emergenza".