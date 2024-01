Risveglio del carnevale d’autore. Nuove persone per tutti i gruppi. UIltime fatiche per la prima sfilata

SANTA CROCE

La novità di quest’anno è il risveglio del carnevale. Risveglio che va tradotto come maggiore partecipazione al lavoro dei quattro gruppi sia come volontari per la realizzazione dei costumi e dei carri sia per mascherarsi nelle tre sfilate che prenderanno il via domenica alle 15. I presidenti dei quattro gruppi sono concordi nell’evidenziare questa maggiore partecipazione, a differenza degli ultimi anni quando, anche prima del Covid, le forze erano ridotte all’osso.

"Questo mi fa molto piacere – dice Giorgio Bosco, presidente del Comitato comunale festeggiamenti carnevaleschi – Cerchiamo di coinvolgere le persone e di facilitare la loro partecipazione anche con l’ingresso gratuito alle sfilate. Molto importante il progetto del carnevale a scuola. E a tal proposito prima dell’ultimo corso mascherato, l’11 febbraio, ci sarà la sfilata dei bambini delle scuole Primarie vestiti con i costumi che hanno realizzato insieme agli esperti dei quattro gruppi e alle insegnanti. Altra novità di quest’anno la canzonetta di Umberto Nuti ’Sulle Lastre’ e il dj set in piazza dopo la fine delle sfilate per coinvolgere un pubblico più giovane".

Umberto Nuti domenica canterà in piazza la sua canzone dedicata al Carnevale d’Autore e in una delle tre domeniche verrà suonata anche la canzone seconda classificata nel contest: "Ir callo" di Daniela Donati cantata dalla figlia Gloria Gorgeri.

"Puntiamo al bis. E’ nel cuore di tutti – dice Simonetta Carpina presidente della Lupa, vincitrice del Carnevale 2023 – Sarebbe una bella soddisfazione e un bel traguardo. Noi, come tutti gli anni, c’abbiamo messo il nostro impegno. Spero che agli occhi di tutti sia bella come il nostro titolo ’"La bellezza è negli occhi di chi guarda’".

"Stiamo lavorando giorno e notte – aggiunge Stefano Zingoni degli Spensierati che hanno scelto il tema ’Da bosco e da riviera’ – per finire questo carnevale ed essere pronti per domenica. Sul bozzetto sembra un bel lavoro, domenica avremo la conferma. Si è lavorato e stiamo lavorando molto bene".

"Abbiamo un carro meraviglioso con i movimenti e gli effetti speciali – le parole di Gloria Dei del Nuovo Astro che ha come tema ’Chi mi capisce è bravo’ – Sandro Deidda ha fatto un miracolo. Il tema è svolto in modo particolare e rispetto ai bozzetti abbiamo dovuto rivedere le cose. Siamo a un ottimo punto".

"Siamo messi bene, il gruppo c’è e in questi giorni siamo dietro agli ultimi preparativi per essere pronti in piazza per domenica – conclude Massimo Belei della Nuova Luna che sfilerà con la mascherata dal titolo ’Lo sai che? Te lo dò io il bao’ – C’è maggiore interesse per il carnevale di Santa Croce grazie all’impegno dei gruppi e al lavoro del Comitato".

