Ristrutturazione di due edifici popolari

Lavori di efficientamento energetico e riqualificazione di due fabbricati condominiali Erp di proprietà del Comune di Castelfranco e in gestione ad Apes. Si tratta di due edifici degli anni Sessanta, in via Vittorio Emanuele e via Puccinelli. Gli interventi saranno realizzati grazie alle risorse del Piano nazionale complementare (Pnc), attraverso il fondo complementare che l’Unione Europea ha finanziato per la formazione di un programma regionale di riqualificazione dell’Edilizia residenziale pubblica. "Grazie alle risorse Pnc diamo avvio a questi importanti lavori – afferma il Sindaco Gabriele Toti – Perché ci eravamo dati l’obiettivo di riqualificare l’area esterna di via Puccinelli e perché sostituiamo infissi ed oscuranti migliorando il comfort abitativo e abbattendo i consumi energetici". "Esprimo soddisfazione per il buon lavoro – afferma l’amministratore unico di Apes, Chiara Rossi – Grazie a istituzioni e uffici Apes che consentono di efficientare e rinnovare il patrimonio".