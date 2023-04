Ristoranti e bar senza “stagionali“ "Un problema emerso con il Covid Le scuole possono darci una mano"

VOLTERRA

Le difficoltà nel reperire personale stagionale da impiegare nel settore, il turismo, che è traino dell’economia cittadina, con i problemi messi in fila dal presidente Confesercenti Volterra-Valdicecina Jonni Guarguaglini, sono confermate dalle parole dell’assessora al turismo Viola Luti. La questione, che attanaglia le città turistiche, a partire sopratutto dal 2021 sta conoscendo un forte riverbero al livello locale tanto che, la scorsa estate, molte attività (vedi bar e ristoranti) sono ricorse all’aiuto del carcere, che ha fornito la manovalanza che fra le sbarre si forma grazie a progetti come le ‘Cene Galeotte’ e all’istituto alberghiero. A fronte di una vera e propria rinascita del turismo, segmento che a Volterra è riuscito a superare l’esame dell’inverno, si fatica a trovare personale addetto al settore.

"Condivido la riflessione del presidente di Confesercenti Guargualini – esordisce l’assessora Luti – soprattutto condivido la sua analisi sui motivi che stanno portando alle difficoltà in corso riguardo la mancanza di personale nel settore che afferisce al turismo. Dalla pandemia in poi, molti lavoratori hanno preferito imboccare altri cammini professionali. Abbiamo assistito e stiamo tutt’ora assistendo a un cambiamento radicale nella ricerca di un posto di lavoro. Faccio un esempio: tanti professionisti come i cuochi adesso insegnano negli istituti alberghieri e sono figure che stanno mancando al settore della ristorazione".

E come si può tornare a invertire la rotta?

"Partendo dalla scuola, dagli istituti alberghieri. Mettendo ancor in più in relazione, insieme ai percorsi rodati di alternanza scuola-lavoro, il mondo del lavoro con quello scolastico. Ed è questa la linea che stiamo affrontando".

Come?

"Per quanto riguarda l’istituto alberghiero, stiamo lavorando nello strutturare alcuni corsi in collaborazione con l’Associazione Cuochi per creare una rete di condivisione e aprire sbocchi professionali per gli studenti. Il ruolo della formazione è fondamentale a priori, e in questo momento è decisivo anche in virtù di provare a superare una fase critica, come quella attuale, nel reperire personale".

I.P.