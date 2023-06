Rissa con coltello in pieno centro a Calcinaia, denunciati 3 stranieri

Una zuffa che si trasforma velocemente in rissa in piena regola in pieno centro. E nella quale spunta anche, pericolosamente, un coltello. Ci sono voluti i carabinieri in forza per sedarla, e riportare la calma. I militari della compagnia di Pontedera – al comando del tenente colonnello Carmine Gesualdo – hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini stranieri per rissa ed uno di questi anche per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, si apprende, i militari sono intervenuti in forze nel centro abitato di Calcinaia dove era stata segnalato uno scontro violento fra tre persone; i contendenti si stavano fronteggiando, armati di bottiglie di vetro rotte e coltelli. I carabinieri, una volta sul posto, hanno provveduto prontamente a bloccarli, disarmandoli e accompagnandoli alla stazione di Calcinaia, per i dovuti accertamenti di rito e di legge. L’attività investigativa, volta a chiarire e delineare i fatti, è partita subito. I carabinieri, si apprende, hanno raccolto poi altri elementi che hanno portato ad inquadrare la situazione.

Tutto, secondo quanto ricostruito, sarebbe iniziato in casa. La baruffa, dunque, sarebbe partita all’interno dell’abitazione, per poi trascendere in un acceso diverbio tra i tre in strada, dove si sono fronteggiati armati, appunto, di bottiglie rotte e di un coltello. Al termine degli accertamenti è scattata per tutti la denuncia per rissa alla Procura della Repubblica di Pisa e per uno, in particolare, la contestazione del porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, poiché sorpreso in possesso di un coltello della c lunghezza di 33 centimetri di cui 22 di lama, poi sequestrato dai militari nell’ambito dell’attività.

Carlo Baroni