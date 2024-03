Rispettiamo l’acqua: il futuro è nelle nostre mani

La siccità è un’emergenza. Si assiste non solo all’alterazione degli equilibri ecosistemici, ma anche a una perdita del patrimonio naturale e turistico. Le mete

per le vacanze sono cambiate: si cercano luoghi incontaminati per praticare attività a diretto contatto con la natura, come il rafting lungo i fiumi, il nordic walking in sentieri pianeggianti, collinari o montuosi, l’arrampicata nelle valli, o la pesca sportiva in laghetti naturali. È stato importante fare un’intervista ai nostri nonni per constatare i cambiamenti climatici e ambientali avvenuti negli ultimi anni nel nostro territorio. Dalle risposte è emerso che il paesaggio era molto diverso quando erano bambini. A Castelfranco e nelle campagne circostanti c’erano fiumi ricchi d’acqua, campi e colline verdissime, violette lungo i tanti canali in piena, laghetti naturali, detti "gofi", dove abitavano rane, rospi, libellule e salamandre. In inverno nevicava tutti gli anni. Alle finestre si formavano stalattiti di ghiaccio. In primavera e autunno pioveva spesso, in estate il caldo non era così torrido. Una nonna, che lavorava in un’agenzia di viaggio, ha detto: "In Toscana arrivano meno turisti perché non ci sono più le bellezze naturali di prima, non si vedono più le verdi colline di un tempo, è tutto secco". In proposito il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua. I nostri nonni ci hanno aiutati a capire gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, in particolare il 6 sul legame tra l’acqua, servizi igienico-sanitari per tutti e cambiamenti climatici.