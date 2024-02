Rispettiamo gli amici a quattro zampe. I maltrattamenti sono in aumento

Gli animali sono i migliori amici dell’uomo. Essi – affermava Pitagora – "condividono con noi il privilegio di avere un’anima". Ma se decidi di prenderne uno, devi rispettarlo e adottare certi comportamenti. Il 42% delle famiglie in Italia possiede almeno un animale domestico: in totale, nelle nostre case, abitano circa 65 milioni di amici a quattro zampe. Eppure, ogni anno nel nostro Paese molti di loro – tra cui 80.000 gatti e 50.000 cani – vengono abbandonati dai loro proprietari. Secondo l’Enpa, l’Ente nazionale per la protezione degli animali, nel 2023 gli animali abbandonati sono stati 127 ogni 24 ore, con un aumento del 20% rispetto a due estati fa.

I motivi per cui gli animali vengono abbandonati sono diversi. Spesso all’origine ci sono motivazioni di natura economica, legate ai costi di mantenimento; altri fattori sono le cucciolate indesiderate, i cambi di domicilio, la perdita di interesse, oppure la difficoltà di gestire un comportamento problematico da parte dell’animale.

Oltre ad essere abbandonati, molti animali vengono maltrattati e sono vittime di violenze. Nelle ultime settimane ci hanno colpito le tristi vicende di Aron, il cane bruciato vivo dal suo padrone a Palermo, e di Grey, il gatto ucciso ad Alberobello da una ragazzina che l’ha gettato nella fontana con un calcio. Ma questi sono, purtroppo, soltanto alcuni esempi.

Gli animali sono nostri compagni di vita, con cui giocare e divertirsi. Un animale è un amico che non ti tradirà mai e che rende felici le tue giornate. Ti capisce, ti aiuta e ti vuole bene perché è nato per stare in compagnia. Gli animali ci regalano felicità e amore e noi dovremmo fare lo stesso nei loro confronti, volendogli bene. Un animale ha bisogno di cure: occorre nutrirlo in maniera adeguata, portarlo dal veterinario e fargli fare tutte le visite e i vaccini necessari. Per questo prima di prendere un animale bisogna pensarci due volte e considerare vari fattori, tra cui quello economico, che può variare dai 30 ai 100 euro al mese.

Di fronte alla cattiveria di alcuni, tutti noi possiamo fare qualcosa. Se assistiamo a casi di abbandono o maltrattamenti verso gli animali non dobbiamo ignorarli, ma denunciare il fatto alla polizia (la legge prevede dai 3 ai 18 mesi di carcere e multe dai 5.000 ai 30.000 euro). Oppure possiamo fare riferimento alle associazioni che si occupano della loro salute, come appunto l’Enpa, che gestisce numerose strutture destinate al ricovero per animali da compagnia e alla prevenzione del randagismo.