"Risolto il problema delle tombe allagate"

Prima le tombe allagate al cimitero centrale di Pontedera e le polemiche, poi gli interventi riparatori quindi i ringraziamenti. "Metto a conoscenza – dice il cittadino Umberto Ambrosino che aveva segnalato le criticità – che l’intervento del Comune, nel giro di un paio di giorni, ha risolto adeguatamente le suddette criticità. Ringrazio gli uffici e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli per l’interessamento". Assessore Belli che poi ha fatto il punto sugli interventi fatti e in programma per i cimiteri comunali. "Nessuno nega che sui cimiteri ci siano grosse difficoltà strutturali – dice Belli – per questo con una delibera di giunta di inizio settembre abbiamo raddoppiato l’impegno di spesa per i prossimi anni. Dal 2024 il nuovo gestore avrà a disposizione 139.000 euro per i servizi ordinari (pulizia, taglio erba, front office ecc.) contro l’attuale affidamento di circa 70mila euro. È un primo passo che non risolverà ogni problema ma che ci permetterà di stanziare ulteriore fondi per un investimento importante sulle strutture. Oggi quasi tutte le transenne sono state tolte, anche grazie all’importante intervento da 145.000 euro finito in estate sulle coperture dell’ala est del cimitero centrale. Altri piccoli interventi sono stati fatti negli altri cimiteri delle frazioni da La Rotta a Montecastello, da quello di Gello a quello di Treggiaia". Intanto per domani, festività di Ognissanti, Autolinee Toscane informa che verranno attivati i seguenti servizi navetta: Navetta B dalle 14.30 alle 18.30 con percorso Cimiteri-piazza Garibaldi-Chiesino-via Roma-Cimiteri e fermate lungo il percorso e Navetta Speciale dalle ore 14.30 alle ore 18.30, con percorso cimiteri, Romito, via Nenni, viale Italia, piazza Martiri della Libertà, via della Misericordia, stazione, via Roma Ospedale, cimiteri con fermate lungo il percorso.

l.b.