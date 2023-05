Rischio incendi a Volterra Tutta colpa della siccità

VOLTERRA

Dopo la torrida estate 2022, caratterizzata da una grande siccità, quasi senza precedenti, e dalla propagazione degli incendi, il Comune di Volterra corre già ai ripari, anche in virtù delle stesse previsioni che arrivano dal centro Lamma. Il sindaco Giacomo Santi sforna infatti un’ordinanza per applicare le misure di prevenzione legate al rischio dello scoppio di incendi. La premessa è lampante: viste le previsioni del Lamma, relative alla situazione climatica stagionale nel territorio toscano, per cui si evidenzia che "le prime indicazioni e gli scenari forniti dai principali centri interazionali suggeriscono un bimestre più caldo della norma, ma con anomalie inferiori rispetto a quelle eccezionali osservate nel 2022", arriva l’ordinanza che ha come obiettivo la prevenzione di possibili incendi che potrebbero mettere a dura prova le strutture locali e del volontariato legate all’antincendio. Ecco cosa prevede l’ordinanza, nel dettaglio: l’atto ordina ai proprietari di appezzamenti agricoli, di aree verdi in contesti urbani e di aree verdi che fronteggiano le strade di provvedere a una periodica manutenzione del taglio dell’erba, della vegetazione in generale e a una rimozione degli sfalci. L’ordinanza richiede poi lap ulizia del proprio fronte stradale al fine di impedire la proliferazione di erba e piante infestanti, mediante taglio e rimozione degli sfalci, con divieto assoluto dell’uso di diserbanti chimici non conformi alle direttive della Asl.

E, ricordiamo, nei periodi in cui aumenta il rischio incendio, sono vietati abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali. Viene inoltre richiesta, da Palazzo dei Priori, la massima attenzione anche da parte dei proprietari e i gestori di rifornitori e depositi di carburante, di legname, foraggio o altri materiali infiammabili e combustibili. La polizia municipale, ricorda infine l’ordinanza, effettuerà controlli periodici per monitorare il rispetto dell’ordinanza sindacale. E sono previste multe per i trasgressori, previste dalle normative statali per chi, appunto, sgarra le misure di prevenzione in tema di incendi.

I.P.