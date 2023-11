Riqualifazione di Palazzo Matteucci. Ora un concorso di idee

Un concorso di idee per progettare la riqualificazione di Palazzo Matteucci. La Cassa di risparmio di Volterra ha indetto un concorso per ripensare l’immobile che per anni è stato una delle sedi operative della CRV in Volterra. Un edificio risalente al 700800, su impianto medioevale. La loggia che si affaccia sul cortile aperto su via Sarti risale infatti al XIX secolo, mentre la facciata principale è del secolo precedente. Al centro di essa spicca il portale in pietra sormontato dallo stemma gentilizio della famiglia originariamente proprietaria. La descrizione dell’immobile ne evidenzi le origini. Ci sono gli affreschi, presenti in più stanze, c’è l’antico salone che conserva ancora al centro lo stemma gentilizio, trasformato poi in sala riunioni; una sala affrescata che ospitava sale ad uso uffici; due stanze con soffitti decorati con pitture a secco, completamente restaurati dopo l’acquisto dell’immobile da parte della Cassa. La vocazione originale del corpo fabbrica era quella di destinazione a civile abitazione, di fatto un palazzetto riconducibile ad unico proprietario, poi nel tempo si è frazionato in funzione delle esigenze del periodo, fino a cambiare in alcune parti la destinazione da uso abitativo ad uso uffici. È previsto un montepremi di 10 mila euro (5 mila per il primo classificato, 3 mila per il secondo e 2 mila per il terzo). Il concorso è aperto a progettisti singoli o in gruppo iscritti all’albo e a Società di ingegneria e S.T.P iscritte nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. C’è tempo fino al 15 dicembre per presentare i progetti, il costo stimato per la realizzazione dell’opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di 2 milioni di euro.