Ripopolamento e cattura "Aree tutte in declino"

"Le zone di ripopolamento e cattura della provincia di Pisa si sono incamminate verso un inesorabile declino". Lo denuncia Federcaccia San Miniato. "Le Zrc necessitano di interventi diretti, indirizzati a contenere i fattori che causano mortalità e disturbo della fauna, come studiare interventi per ridurre alcune pratiche agricole dannose – spiega una nota – agricoltura intensiva, l’utilizzo di alcune sostanze chimiche, inoltre occorre regimare in queste aree lo sfalcio durante il periodo riproduttivo (lepre, fagiano)". "Determinante è proibire la devastante ripulitura a raso dei fossi e dei corsi d’acqua che sono habitat indispensabile per garantire e preservare il mantenimento di molte specie di animali – prosegue la nota – che costituiscono una catena alimentare fondamentale. Allo stato attuale, con queste regole e con questo metodo gestionale le zone, osannate da tutti come l’ultimo baluardo per la salvaguardia della selvaggina nobile, sono incamminate verso una inesorabile fine. Non per colpa dei cacciatori".