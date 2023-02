"Ripartire dalle scuole per trovare nuove leve"

Le vocazioni in ritirata nel mondo del volontariato, soprattutto nella costellazione socio-sanitaria, rappresentano una ferita aperta per tante associazioni. Soprattutto per quelle che operano in territori più marginali. Ne parla Francesco Viti, presidente della Croce Rossa di Volterra.

Presidente, da eroi durante il Covid a dimensioni dove l’urgenza parla di carenza di leve.

"Esatto. Il mondo del volontariato, che in pandemia ha dato tutto, sembra essere sprofondato in un cono d’ombra. Eravamo anche noi in prima linea, dai servizi con l’ambulanza alla spesa portata a casa, passando da una miriade di attività. Poi qualcosa si è inceppato".

Cosa, di preciso?

"Si è verificata una vera e propria emorragia di volontari. In un sistema che per anni si è retto sul servizio volontario dei pensionati o degli ultra 65enni, aver perso per strada queste colonne portanti ha dato all’associazione un colpo. Si tratta di persone che, dopo la pandemia, non hanno più prestato servizio. C’è poi la legge sul terzo settore che non ci ha certo aiutato, perchè non ha tenuto di conto delle differenze lampanti fra il volontariato nelle grandi città e quello nei piccoli centri". E per quanto riguarda i giovani?

"Difficilmente si avvicinano a questo tipo di volontariato. Ma vorrei fare una precisazione". Prego.

"I ragazzi vanno informati a partire dalle scuole e assicuro che, organizzare corsi nelle aule scolastische, ad esempio su temi di protezione civile, diventa impossibile per una selva di lacci burocratici. Quando invece fare formazione nelle scuole sarebbe fondamentale anche per avvicinare i ragazzi al volontariato".

Il quadro si sta aggravando per il rincaro carburante: come viene gestita la situazione dei ‘prezzi pazzi’?

"I nostri mezzi sono sempre in giro, non solo per i servizi fra Volterra e Montecatini, ma anche per i trasferimenti verso ospedali più attrezzati, da Pisa a Firenze".

E i rimborsi?

"Ci sono, ma le tariffe sono drammaticamente ferme al 2010. E i servizi effettuati sono per la stragrande maggioranza fuori dal territorio,. Esiste un rimborso sosta, ma il volontario che sta un giorno intero fuori per un servizio, come lo rimborso, se lo stesso al massimo può garantirmi solamente qualche ora al giorno?. Ci sono volontari che preferiscono non prestare servizi in trasferta. Intanto abbiamo lanciato la proposta al Comune per un’ambulanza in più h12 durante il giorno per il territorio, data la mole di trasferte che sia noi che la Misericordia dobbiamo affrontare. Siamo in attesa di risposte".

Quale può essere la via maestra per reclutare nuove leve?

"Aiutare le associazioni e sensibilizzare, a partire dalle scuole. Non importa quale casacca si scelga, è un atto di amore per il territorio. E il volontario troverà una famiglia pronta a accoglierlo".

Ilenia Pistolesi