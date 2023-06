Riparte “Energie sociali“ "Coltivare la rete sociale per prevenire il disagio"

di Ilenia Pistolesi

Vivere insieme è un’arte. Ed ecco che il progetto ‘Energie Sociali’ sviluppato dai Comuni di Peccioli e Lajatico prende di nuovo il via, forte di un’esperienza che è riuscita a far ruotare dentro la stessa orbita generazioni apparentemente siderali, associazioni che, dopo il Covid, hanno vissuto una tremenda crisi di vocazione al volontariato, in una miscellanea dove lavorare fianco a fianco significa rinvigorirsi e irrobustire le reti sociali, spesso sfilacciate. E’ una vera rivoluzione copernicana, perché creare sodalizi fra mondi che appartengono a due diversi paesi è arduo, così come è complesso fare quel passo in avanti per uscire, ciascuno, dalla propria “bolla di quiete“ e coordinarsi per creare limen fertile che è unione di due territori. Fra i progetti, alcuni dei quali già scattati, troviamo quelli di Gli amici degli animali a 4 zampe, Pro Loco di Peccioli e Lajatico, Gruppo Giovanile Legoli, Pro Loco di Fabbrica, DiverCity, Volley Peccioli, Filarmonica Peccioli, Tarta Blu e Corale Valdera.

Ma anche i progetti non ammessi hanno ricevuto un contributo. L’ambito sociale si fa quindi centro di gravità dove si sviluppa un robusto calendario di eventi in cui le varie realtà presentano progetti o si intersecano in una fucina sociale e di socialità rinata. Una forte scommessa per i Comuni di Peccioli e Lajatico, che ha rotto quelle invisibili barriere che spesso separano le associazioni. Un progetto, secondo i sindaci Alessio Barbafieri e Renzo Macelloni, che è riuscito a far crescere il senso di comunità.

"Abbiamo avviato una riflessione sui nostri territori, dove il vivere è costruito da servizi e relazioni – spiega il sindaco Macelloni – e quest’ultime non debbono ‘spersonalizzarsi’. ‘Energie Sociali’ rappresenta una scommessa sulle relazioni umane, su quella capacità di tornare a avere forza dopo la tempesta pandemica che ha messo in ginocchio molte realtà associative. E la reazione alla nostra proposta è andata bene, oltre ogni aspettativa. Energie Sociali’ è anche quello stimolo a mettersi in gioco insieme, a presentare progetti che ora sono molto più articolati". Per il sindaco Barbafieri, "Coltivare le reti sociali è fondamentale, perché possiamo prevenire forme di disagio o di difficoltà, mettere in circolo incroci generazionali fra giovani e anziani, riflettendo sul fatto che anche nelle nostre comunità ci sono anziani che soffrono di solitudine, oltre a creare contatti costruttivi fra le persone".