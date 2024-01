"Rinnovate tutte le scuole per dare confort e servizi"

"Al via le iscrizioni alle scuole e Capannoli offre edifici totalmente rinnovati e servizi a misura delle famiglie e dei ragazzi". E’ l’amministrazione comunale a invitare le famiglie a iscriversi nelle scuole di Capannoli comunicando le importanti opere che sono state portate a termine. "La nuova scuola dell’infanzia Rita Levi-Montalcini è stata inaugurata a settembre 2021, offre spazi didattici ed arredi completamente in legno studiati nei minimi particolari per offrire ai ragazzi esperienze di crescita volte all’inclusione ed all’autonomia, presenta ampi spazi esterni per attività all’aperto, con orti didattici e frutteto – spiega il Comune – L’amministrazione comunale inoltre offre alle famiglie la possibilità di avere il pre ed il post scuola. Poi la scelta tra le due scuole primarie, la nuova scuola Rodari di Capannoli e la rinnovata scuola primaria Carducci di Santo Pietro Belvedere. La primaria di Capannoli, inaugurata nel 2019, offre una didattica sul modello “senza zaino” e tempo corto, solamente la mattina dal lunedì al venerdì. La primaria di Santo Pietro Belvedere è stata oggetto di un intervento di ampliamento e sabato 27 gennaio saranno inaugurati i nuovi spazi; qui i ragazzi sono impegnati a tempo pieno, dal lunedì al venerdì. Per i più grandi c’è la scuola secondaria di primo grado Alighieri che si presenterà completamente riqualificata".