"Rimozione Keu a Pontedera: Promesse Disattese"

PONTEDERA

"Nell’assemblea della consulta di Fuori del Ponte di venerdì sera, il sindaco Matteo Franconi ha dichiarato che entro poche settimane la proprietà Green Park e la società appaltatrice dovrebbero rimuovere il Keu dalla lottizzazione Green Park, questo nonostante dal mese di luglio fossero annunciati sopralluoghi tecnici, con l’impegno di rimuovere i rifiuti entro il mese di settembre". È la denuncia del consigliere comunale del gruppo Presidio Civico Pontedera, Alberto Andreoli. "I cittadini – si chiede Andreoli – come possono avere fiducia nelle istituzioni se ogni volta le promesse vengono disattese? Nessuna certezza e nessuna garanzia. Ormai è del tutto evidente che il sindaco speri nel paracadute del Consiglio di Stato affinché ribalti la sentenza del Tar che aveva annullato la sua stessa ordinanza, ritenuta illegittima. L’alibi dell’amministrazione per avere provocato questo pasticcio amministrativo, che determina ormai da un anno una situazione di stallo con 7-8.000 tonnellate di rifiuti pericolosissimi per la salute dei cittadini, è il bilancio comunale. Il lotto è privato e i responsabili sono privati. L’amministrazione non impiegherà neppure un euro afferma il sindaco. In realtà la responsabilità politica dell’amministrazione è enorme". Nonostante i numerosi annunci il Keu è ancora stipato sui campi vicino a case e impianti sportivi. "A mezzo stampa l’amministrazione aveva annunciato che nel caso in cui il Keu non fosse stato rimosso entro settembre avrebbe emesso un’ordinanza per discarica abusiva. Che cosa sta aspettando l’amministrazione ad emanare l’ordinanza?", conclude Andreoli.