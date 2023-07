"Rimozione del Keu Noi vigileremo sempre"

A grandi passi verso la rimozione delle terre contenti Keu dall’area del Green park. Il Gruppo Consiliare Presidio Civico Pontedera – spiega una nota – "accoglie con estremo piacere la notizia riportata circa l’intenzione della proprietà Green Park di rimuovere il Keu messo a “deposito temporaneo” - questo è il termine tecnico utilizzato dall’Arpat nel parere sul Mise a suo tempo presentato".

"A nostro avviso il “deposito temporaneo” dei rifiuti tossici doveva essere rimosso immediatamente, poiché il quantitativo superebbe ampiamente quello previsto dalla normativa per consentire il termine più ampio di 12 mesi – attacca Alberto Andreoli – Dodici mesi per eseguire dei test non ci sembrano francamente eccessivi. A questo punto dello stato dell’arte, non possiamo tuttavia che manifestare la nostra soddisfazione per il risultato ottenuto grazie all’attività di controllo e di stimolo portata avanti dal nostro gruppo" . Sulla problematica del Keu che staziona all’ingresso della città "Siamo stati gli unici in questi mesi a presentare e discutere in consiglio comunale atti amministrativi concreti come una mozione, un’interrogazione – aggiunge Andreaoli – , oltre ad un esposto presentato ai carabinieri forestali di Pontedera. Il nostro impegno non si fermerà qui perché alle parole dovranno seguire i fatti".

"La notizia tuttavia nulla dice circa i parametri monitorati che consentirebbero di definire i cumuli di Keu idonei al trasferimento che peraltro non avrà più come sede di destinazione San Giuliano Ponte a Serchio, come inizialmente previsto nel Mise ma nel Nord Italia – conclude la nota – . Se la notizia non fosse confermata, e se come previsto nel Mise la destinazione fosse quella di San Giuliano, vorremmo anche che venisse spiegato come avverrà il trattamento necessario a rendere il Keu “compatibile” all’uso, o allo smaltimento".