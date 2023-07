Rimozione del Keu al Green park, Andreoli presenta l’esposto

PONTEDERA

Lo aveva annunciato e adesso il consigliere comunale Alberto Andreoli è passato ai fatti. Ieri mattina il fondatore del gruppo Presidio Civico Pontedera ha presentato un esposto ai carabinieri forestali di Pontedera per fare luce sullo stato di sicurezza del cantiere del Green Park, dove sotto dei teloni bianchi è ancora conservato il Keu, quel residuo di produzione derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli. Soprattutto Andreoli mette in evidenza come il deposito dei cumuli supererebbe ampiamente le soglie previste per legge per il deposito temporaneo. "Se è vero – dice Andreoli – che il proprietario e il detentore del cantiere non potevano sapere che il Keu steso nella pista di cantiere fosse nocivo in quanto regolarmente certificato (motivo per cui il Tar ha annullato le ordinanze del sindaco) il ragionamento non può valere per la successiva movimentazione e messa a deposito temporaneo del Keu ai margini della lottizzazione".

E ancora. "La normativa – continua il consigliere – prevede che il terzo soggetto non colpevole (nella materiale disponibilità del sito ma non autore o responsabile dell’inquinamento) ha facoltà ma non l’obbligo di procedere con la bonifica del terreno. Questo sembrerebbe il caso di specie ed infatti nella sentenza il Tar scrive che l’operazione di rimozione e deposito del materiale sarebbe stata avviata senza prestare acquiescenza. Come anche fatto rilevare dall’Arpat con in uno dei pareri a suo tempo rilasciati in fase di approvazione del MISE la messa a deposito temporaneo non può mai superare i dodici mesi per non incorrere in fattispecie penalmente rilevanti. Tuttavia il criterio temporale non è l’unica condizione cui deve sottostare il soggetto che provvede a movimentare i rifiuti per metterli a deposito temporaneo. Uno dei criteri da rispettare è quello del quantitativo dei volumi di rifiuto. Se il quantitativo supera i limiti previsti dalla normativa i rifiuti debbono essere immediatamente rimossi pena l’applicazione delle sanzioni previste per legge, non escluse in ipotesi quelle penali".

