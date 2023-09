Rimodulati oltre 500 mutui: "Contrastato l’aumento dei tassi"

Miglioramento equilibrato e armonico e poi rimodulazione di oltre 500 mutui per fronteggiare l’aumento dei tassi. Queste le parole a commento della situazione contabile del primo semestre 2023 della Banca Popolare di Lajatico. "Nel commentare il miglior risultato di bilancio intermedio della storia della Banca, un dato importante da sottolineare riguarda la qualità del credito – afferma il presidente Nicola Luigi Giorgi -: l’NPL ratio del 4,86% infatti risulta uno dei migliori dati nel panorama nazionale delle banche di minori dimensioni. I crediti deteriorati sono coperti in misura ottimale, attestandosi a poco meno del 50% rispetto a una media delle banche minori che si attesta al 32,5%. Cresce la raccolta indiretta, quale forma di risparmio privilegiata dalla clientela anche in considerazione dei buoni rendimenti dei titoli di stato. Ove fosse confermato anche nella seconda parte dell’esercizio, il buon andamento della banca consentirebbe di rendere il corpo sociale partecipe di tali positivi risultati, soddisfacendo le sue giuste aspettative di una adeguata remunerazione dell’investimento nella società, premiando il sostegno che non le ha mai fatto mancare".

Si attesta infatti a 6,4 milioni di euro l’utile netto registrato dalla Bplaj. "Gli indici della banca si sono mossi in maniera armonica verso un miglioramento equilibrato sotto tutti i punti di vista, soprattutto in direzione di un efficientamento dei vari comparti – continua il direttore generale Barbara Ciabatti -. Il nostro intento è quello di continuare su questa strada. Lo dimostra la nostra sensibilità sia al mondo della digitalizzazione, per il quale sono previsti investimenti consistenti, sia ai temi della sostenibilità ambientale e sociale, oltre che della qualità della governance. Proprio su quest’ultimo punto mi preme sottolineare la sensibilità e lungimiranza del nostro consiglio di amministrazione nel designare una donna al vertice della dirigenza, una scelta non scontata che colloca la Banca all’avanguardia, e per il quale ringrazio pubblicamente il consiglio e in particolar modo il presidente". Una presenza che sul territorio si traduce in azioni concrete per affrontare l’aumento vertiginoso dei tassi d’interesse.

"Per quanto riguarda il nostro ruolo di banca del territorio – continua il direttore – siamo particolarmente vicini alle famiglie e alle piccole imprese che stanno affrontando delle difficoltà dovute alle recenti spinte inflazionistiche che hanno visto un aumento costante dei tassi di interesse. Nell’ultimo periodo abbiamo rimodulato oltre 500 mutui per mantenere costante la rata dei nostri clienti. Siamo una banca che ascolta ed è attenta ai bisogni dei soci e dei clienti nell’intento di alleviarne gli oneri e soddisfarne le esigenze".