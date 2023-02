Rimborsi luce e gas per le famiglie

Al via i rimborsi del bonus luce e gas. Il Comune di Ponsacco comunica che delle 229 domande presentate 35 sono risultate non accoglibili per mancanza di requisiti. L’entità dei contributi varia da 101 a 600 euro, in proporzione alle spese per luce e gas del 2022. L’amministrazione comunale riuscirà a erogare alle famiglie un contributo per le spese fisse sostenute nel 2022 pari a circa il 45% del totale delle stesse. "Aver alzato l’Isee fino a 16.000 euro ha comportato un ampliamento della misura anche ai nuclei con redditi medio-bassi, fino ad oggi esclusi dagli aiuti - commenta la sindaca Francesca Brogi -. Una manovra necessaria in questo particolare momento di difficoltà economica dovuto all’aumento vertiginoso dei costi per le utenze domestiche e all’inflazione galoppante". L’importo complessivo dei contributi assegnati ammonta a oltre 65.000 euro, di cui 40.000 donati dalla Fondazione Pisa. "Siamo ancora una volta con forza e convinzione vicino alle fragilità del nostro territorio – conclude l’assessore David Brogi – con un contributo importante".