Rilancio alabastro. Accordo con Knauf

Scatta il protocollo di intesa tra il Comune di Volterra e la società Knauf Italia, che produce materiali da costruzione a base di gesso per l’approvvigionamento diretto del settore edile, per avviare in sinergia un progetto di rilancio dell’artigianato alabastrino: è quanto deliberato dalla giunta. Ecco le premesse dell’accordo: ""Volterra è conosciuta nel mondo oltre che per la sua storia e le sue bellezze architettoniche e culturali anche per la pregiata lavorazione dell’alabastro. Da molti anni il settore dell’alabastro non svolge più un ruolo trainante e primario nell’economia della città - scrive la giunta nella fresca delibera - è quindi necessario e doveroso iniziare un processo di rilancio della lavorazione dell’alabastro volterrano per la ripresa dell’economia artigiana locale e per una nuova promozione turistica e culturale della città".