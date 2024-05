Rilanciare l’Expo della Fiera di San Luca: stanziati 40mila euro

Rilanciare l’Expo della Fiera di San Luca attraverso un progetto strutturato e con un ente gestore già individuate. È l’obiettivo del Comune di Pontedera che ha deciso di stanziare 40mila euro a favore dell’associazione pisana I Cavalieri, Centro di diffusione e promozione arte, cultura, spettacolo e turismo.

Sarebbero 20mila euro per quest’anno, per il prossimo ottobre, e altrettanti per il 2025. "Il progetto proposto – si legge nella decisione di Palazzo Stefanelli – è di grande interesse, in quanto tendente a rivalorizzare la storica Fiera campionaria di San Luca, in procinto di giungere alla sua 551esima edizione che costituisce una parte del patrimonio immateriale di usi e costumi ormai da tempo radicati della comunità pontederese".

Tante le vicissitudini che avevano portato al declino fino all’annullamento di una delle ferie più antiche della Toscana. Adesso è partita la missione riscatto.