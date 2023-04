Rigenerazione urbana Una pioggia di milioni per quattro Comuni

di Gabriele Nuti

Da 6 a 7,5 milioni di euro. Un milione e mezzo in più per il progetto "Ecosistema culturale Valdera Nord Monte Pisano" presentato dai Comuni di Calcinaia, Bientina, Buti e Vicopisano e già inserito nelle progettualità della Regione Toscana e dell’Unione Europea inserite nel Fesr (Fondo europeo sviluppo regionale) 2021-2027 con l’obiettivo del "miglioramento della qualità della vita e l’inclusione sociale attraverso lo sviluppo di un sistema territoriale unico, ricco di tradizioni, con un patrimonio di grande valore storico, architettonico e paesaggistico". Inoltre, sono stati stanziati altri 50mila euro per il percorso partecipativo che ha l’intento di coinvolgere in questa rigenerazione urbana le popolazioni dei quattro Comuni.

Calcinaia è il comune capofila, ma il progetto ha "una serie di connessioni sociali, culturali, economiche e urbane, fitte e forti e ricade su un territorio omogeneo". Il milione e mezzo in più è stato riconosciuto al progetto grazie alla progettualità condivisa che vede al primo posto la rete delle biblioteche Bibliolandia, la rete museale e i progetti di mobilità sostenibile, come "Greenway Lucca-Pontedera" che attraversa i quattro Comuni e che si snoda lungo il tracciato della vecchia ferrovia.

"Nel Comune di Calcinaia le idee di restauro e rigenerazione urbana interesseranno Torre Upezzinghi, Torre Mozza e Museo della Ceramica. A Bientina la riqualificazione e rigenerazione sarà concentrata nel centro storico, in particolare nelle piazzette dell’Angiolo e dei Portici, la Torre Civica, l’oratorio di San Domenico, la ex chiesa di San Girolamo. Buti punta a usufruire dell’importante finanziamento per intervenire sul secondo lotto di Castel Tonini e completare il recupero dell’intero complesso. Con altro finanziamento il restauro conservativo e miglioramento dell’efficientamento energetico del Teatro di Bartolo". Infine Vicopisano. Che punterà al recupero della ex scuola elementare di Vicopisano, in piazza Cavalca, per trasferirci la biblioteca, l’ufficio turistico, uno spazio per le associazioni e un polo museale permanente.