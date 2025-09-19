Mattia mantiene le promesse
Pontedera
CronacaRigenerazione di Santa Croce. Recupero edifici abbandonati. Al via lo studio di un’esperta
19 set 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
Rigenerazione di Santa Croce. Recupero edifici abbandonati. Al via lo studio di un’esperta

Il Comune ha affidato l’incarico alla professoressa Federica Di Piazza, architetto di fama nazionale. L’attività rientra nel completamento dell’iter del Piano strutturale intercomunale con Castelfranco.

Il sindaco Roberto Giannoni

Il sindaco Roberto Giannoni

SANTA CROCE

La rigenerazione dei vecchi immobili conciari è ormai da decenni uno dei temi più importanti per Santa Croce. Sono troppi gli edifici abbandonati a ridosso del centro storico. Volumi enormi in preda al degrado e all’inevitabile consumo del tempo. La rincoversione di questi immobili è inserita nel Piano strutturale intercomunale che i Comuni di Santa Croce e Castelfranco – essendo contigui e con problematiche simili – hanno elaborato insieme e approvato nell’aprile del 2024, a poche settimane dalle elezioni Comunali che poi hanno cambiato colore delle due amministrazioni. L’iter va avanti e il Comune di Santa Croce – la nuova giunta guidata dal sindaco Roberto Giannoni – ha deciso di affidare alla professoressa architetto Federica Di Piazza, uno dei massimi esperti nazionali di rigenerazione urbana, "un incarico per la redazione di studi e analisi a supporto dell’avvio del procedimento di formazione del piano operativo comunale finalizzati alla definizione di una strategia di rigenerazione urbana". L’incarico alla professoressa Di Piazza è stato affidato con determina del 26 agosto "essendo in corso l’esame e la controdeduzione di contributi ed osservazioni pervenuti, e considerato l’approssimarsi del termine oltre il quale non saranno consentiti gli interventi soggetti a permesso di costruire e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva". "Risulta necessario avviare le attività per la predisposizione dell’avvio del procedimento del Piano operativo comunale – si legge ancora nella determina – visto che tra le strategie del Piano strutturale intercomunale rientra la valorizzazione degli insediamenti valorizzando i livelli di qualità attuali e puntando al superamento di condizioni di degrado, legato alla sottoutilizzazione del costruito".

g.n.

