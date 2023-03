Riforma servizio d’emergenza Spiragli per la Valdicecina "Non tutto è stato deciso"

di Ilenia Pistolesi

La questione è tutt’altro che ‘incisa sulla pietra’, per dirla con le parole di Andrea Nicolini, funzionario del servizio emergenza-urgenza della Asl Nord Ovest che, di fronte a una platea traboccante di sentinelle del terzo settore, ha mostrato un’apertura nei confronti delle istanze che da settimane arrivano dall’Alta Valdicecina in merito al riordino regionale per cui, al punto Pet di Castelnuovo, si ipotizza la sostituzione dell’ambulanza medicalizzata con quella infermieristica. Un faccia a faccia nel quartier generale della Misericordia di Saline che ha visto presenziare le Arciconfraternite del territorio, i rappresentanti di Pubblica Assistenza, Anpas e Croce Rossa: è una voce all’unisono che chiede, con forza, il mantenimento del presidio con il medico in virtù delle peculiarità del territorio. La Pubblica Assistenza, attraverso il responsabile provinciale Graziano Pacini, ha lasciato un documento nelle mani del funzionario Asl. "In primis, urge una precisazione – è l’esordio di Massimo Ciampi, governatore della Misericordia di Castelnuovo – non abbiamo alimentato alcuno scontro medico-infermiere. Nessuno entra nel merito della professionalità dell’uno o dell’altro. E non vi sono neppure bandiere issate dal campanilismo. La faccenda sta in un nocciolo, innegabile: la zona di competenza del punto emergenza-urgenza di Castelnuovo non è paragonabile a altre realtà. Vuoi per il territorio che copre, dalla costellazione di paesi e frazioni fino a inglobare un fazzoletto di terra nel Grossetano, vuoi perché siamo lontani, troppo, da un ospedale e dal primo pronto soccorso. I nostri interventi possono durare anche delle ore, non possiamo affidare tutto all’elisoccorso, che vola o meno a determinate condizioni. Per l’intero terzo settore della zona, il mantenimento del presidio con il medico non è negoziabile". Ciampi ricorda inoltre che "qualche anno fa, circolava l’ipotesi di rafforzare il punto di emergenza-urgenza di Castelnuovo, affiancando un infermiere al medico. Adesso si è palesato un altro scenario che collima, ripeto, con le caratteristiche disagiate del territorio. E’ una faccenda logistica, per le stesse singolarità che presenta la zona, che anche i sindaci hanno messo in fila. Nessuno sta mettendo in discussione la professionalità infermieristica, ma la ratio che sta dietro alla riorganizzazione. La voce dei territori – insiste il governatore della Misericordia – deve essere ascoltata. La promessa che ha chiuso l’assemblea che si è svolta a Saline è quella di portare le nostre ragioni a chi dovrà, di fatto, tradurre la riorganizzazione in realtà. Da parte nostra, c’è soddisfazione. E’ una battaglia condivisa, e non contro una figura professionale come l’infermiere".