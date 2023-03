“Riflessioni“ Sacralità e banalità dell’arte

“Teatro anatomico“ per soli 50 spettatori con scene di nudo integrale per il cartellone di Teatro Liquido 2023. Domani, sabato, alle 21 al tatro Verdi di Casciana Terme, Mo-wan teatro presenta la performance “Riflessioni“. Ideazione e regia di Claudia Caldarano, drammaturgia di Alessandro Brucioni, con Claudia Caldarano e Maurizio Giunti, composizione musicale di Filippo Conti, esecuzione musicale Giacomo Masoni. Realizzazione scene di Alessandro Brucioni, Giacomo Masoni, Monica Filippi. Biglietti: intero 11 euro, ridotto 9. Prenotazioni: 328-0625881 oppure 320-3667354.

“Riflessioni“ è una performance realizzata su di una lingua di specchio deformante, uno spazio di riflessioni sull’esposizione del corpo, sulla presenza, sulla caducità, sulla creatività del fare e disfare. È una sorta di autopsia divergente dell’atto creativo. E’ come se ci trovassimo in una camera ardente, un luogo in cui "il morto ha chiuso con te ma te non hai chiuso con lui", in cui quella persona diventa materia, carne, corpo inerte, gelido e ammaccato, e arrossato dall’effetto dell’emozione di chi, attaccato a quell’ormai "oggetto", vuole rivitalizzare quella materia. E’ come se ci trovassimo in una sala autoptica, un luogo in cui vedere con i nostri occhi come siamo fatti, e scoprire come ci sentiamo nel tentativo di metterci in moto, di porci in azione per riconquistare la vitalità, la capacità di agire, di avere presa sul reale. ‘Riflessioni’ mette in scena la sacralità e la banalità dell’arte in una sorta di teatro anatomico in cui dissezionare l’arte per cercare il suo potere sperimentale e trasformativo oltre che quello rappresentativo e magari sovvertire il paradigma visivo del guardare con quello del contatto.

Lo spettacolo vince L’Italia dei Visionari 2022Kilowatt Festival, vince il Premio della giuria CrashTest 2021, e` semifinalista a Inbox 2021, riceve la menzione speciale InterplayStillDigital 2021 "per l’originalità della ricerca giocata sulla deformazione dell’immagine e su una qualità danzante del montaggio", vince TheWorkRoom- PerChiCrea Fattoria Vittadini e NaoCrea Aiep 2020. La stagione del Teatro Liquido è un progetto di Guascone Teatro, sostenuto dal Comune di Casciana Terme Lari, che prende forma da un’idea di Andrea Kaemmerle.