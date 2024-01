Una valanga di sanzioni: rifiuti in un’area protetta. Multa e obbligo di ripulire

Buti, 27 gennaio 2024 – Tra i rifiuti abbandonati nell’area naturale protetta del Monte Serra anche i tubi dei mortaretti scoppiati per una festa. Poi sacchi di ogni genere e colore. Una quindicina contenenti spazzatura abbandonata da "simpatico signore, questa volta non butese", come scrive su Facebook la sindaca Arianna Buti con la foto del cumulo di immondizia e la scritta rosa fucsia "beccato".

«Questo signore – ancora la sindaca di Buti – aveva pensato bene di abbandonare i suoi rifiuti nei pressi del vecchio agriturismo Serra di Sotto. Era salito fino lassù per essere sicuro di farla franca e tra l’altro era all’interno dell’Area Naturale protetta. Risultato. La nostra polizia municipale l’ha individuato, multato con una sanzione di 500 euro con obbligo di andare a ripulire l’area. Grazie ai tanti cittadini butesi che con sdegno ci hanno segnalato l’abbandono e grazie al continuo lavoro della nostra polizia municipale. Noi non molliamo di un centimetro".

A Buti e Bientina, che ha lo stesso comando di polizia municipale, il Valdera Nord, guidato da Andrea Trovarelli, nel 2023 sono state una sessantina le persone sanzionate per abbandono di rifiuti. E tutte obbligate a ripulire le aree dove avevano lasaciato sacchi e ingombranti. Già 5 i multati nei primi ventisei giorni dell’anno. A Bientina la zona più soggetta a scarico di spazzatura è quella lungo la Bientinese vicino all’ex Vettori. Ma qui i controlli sono particolarmente serrati anche con l’ausilio delle telecamere. La maggior parte dei sanzionati abita in comuni diversi da Bientina, anche distanti.

A Casciana Terme Lari la polizia locale guidata dal comandante Andrea Gazzotti nel 2023 ha effettuato 713 controlli dai quali sono scaturite 128 violazioni amministrative e 4 reati per abbandono e combustione di rifiuti. Le 128 violazioni amministrative sono state "risolte" con sanzioni, mentre le quattro denunce per reati inerenti abbandono dei rifiuti o accensione fuochi in periodo di divieto sono state inoltrate alla Procura per le decisioni del caso.

A Peccioli e Lajatico, che hanno lo stesso comando di polizia locale guidato da Michele Stefanelli, la maggior parte dei verbali è per cattiva gestione dei rifiuti ai cassonetti. Vale a dire errato conferimento, abbandono nei pressi dei contenitori e altri casi. Nel 2023 le sanzioni sono state 151.