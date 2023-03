Rifiuti, educazione e multe Una nuova telecamera E il lavoro dei volontari

BIENTINA

I controlli, la repressione e le multe non bastano per far capire agli incivili che i rifiuti non si buttano nei campi, nelle stradine di campagna, nei boschi o a ridosso degli edifici mezzi diroccati. Il Comune di Bientina, con un lavoro continuo e imperterrito dell’assessora Desirè Niccoli, della polizia locale e degli uffici, ha messo in piedi una serie di progetti che vanno dalle telecamere fisse e mobili, all’ingaggio di guardie ambientali fino all’organizzazione settimanale di pulizie con il supporto e la collaborazione di cinque persone assegnate al progetto dal tribunale per lavori socialmente utili in sostituzione delle pene. Il progetto si chiama SostenibiliAmo e vede impegnati l’associazione Live Better, che è la promotrice, il Comune e Geofor.

"Un progetto che unisce coesione sociale e sostenibilità ambientale, riqualificazione urbana e coinvolgimento della popolazione a partire da coloro che devono svolgere lavori socialmente utili – dichiara l’assessora Desirè Niccoli – Sono entusiasta di proseguire la proficua collaborazione con l’associazione Live Better con la quale abbiamo già promosso un’importante iniziativa con la scuola Secondaria di primo grado e l’artista Stari Ribar, ambientalista che mette insieme l’arte con il riciclo di materiale plastico proveniente dal mare". "La nostra – spiega Elena Viscusi di Live Better – è una associazione di promozione sociale, che si occupa di sensibilizzare la popolazione in merito ai concetti di sostenibilità, economia circolare, corretta gestione dei rifiuti, tutela ambientale. Effettuiamo campagne di sensibilizzazione, raccolte di rifiuti abbandonati, formazione e informazione".

Una nuova telecamere sta per essere attivata sulla Bientinese, nella zona dell’ex ristorante Vettori. "Sarà un occhio in più sul territorio – spiega Desirè Niccoli – Servirà sia a controllare i veicoli in ingresso nel territorio comunale di Bientina che di presidio contro gli abbandoni dei rifiuti". Domenica scorsa c’è stata la prima uscita dei volontari di SostenibiliAmo. "Eravamo pochi – aggiunge ancora l’assessora Niccoli – Ma in molti si sono fermati vedendoci lungo la via del Monte a ripulire il canale Fossa Nuova e hanno chiesto informazioni sulle prossime uscite e si sono prenotati. Abbiamo raccolto circa un quintale di rifiuti". Ci sarà un’uscita a settimana. A breve inizieranno i corsi per preparare le guardie ambientali che avranno il compito principale di informare, educare, parlare di corretto smaltimento dei rifiuti e, ovviamente, anche controllare e segnalare.

Lo scorso anno la polizia locale ha multato 66 persone per abbandono rifiuti (oltre 12mila euro il totale delle sanzioni). "Verso i verbali non abbiamo avuto alcun ricorso – precisa il comandante Andrea Trovarelli – Continueremo con i controlli. Chi viene multato deve anche pulire. Se non lo fa gli inviamo un’altra sanzione".

gabriele nuti