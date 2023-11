"Rifiuti alluvione. Finita l’emergenza"

"Terminata l’emergenza meteo, si è concluso il servizio di raccolta di emergenza degli ingombranti e dei rifiuti alluvionati". A comunicarlo è il Comune di Santa Santa Croce. "I cittadini che devono ancora smaltire rifiuti causati dall’alluvione possono utilizzare i servizi ordinari di raccolta dei rifiuti – aggiunge il Comune di Santa Croce – è possibile consegnare gli ingombranti recandosi al centro di raccolta comunale di via Marco Polo il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 8,30 alle 12,45. In alternativa è possibile effettuare la prenotazione per il ritiro a domicilio degli ingombranti chiamando il numero verde 800 959095, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17. Pur comprendendo i disagi dovuti all’alluvionale, si pregano i cittadini di non lasciare i propri rifiuti ai margini della strada".