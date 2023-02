Rifiuti abbandonati lungo l’Arno "Li ho segnalati da quattro mesi"

CASTELFRANCO

"Durante alcune passeggiate a Castelfranco, percorrendo via Molino del Callone, mi sono imbattuto in alcune aree adiacenti dove sono abbandonati rifiuti di ogni sorta. Dopo aver segnalato la cosa agli enti preposti, senza alcun esito, ho deciso di sottoporla alla vostra attenzione, nella speranza che la visibilità che eventualmente potrete dare possa stimolare, meglio di quanto non sono stato capace di fare io, un concreto intervento per risolvere una situazione che ritengo indegna e imbarazzate". Lo scrive un cittadino, che chiede di rimanere anonimo, allegando anche la foto pubblicata qui a fianco. La zona è tra la vecchia fornace, in disuso e abbandono da anni, e l’Arno. Lo stesso cittadino specifica nella mail di aver inviato segnalazioni al Comune il 5 ottobre, allegando uno stralcio della satellitare Google Maps con indicazione delle zone oltre a foto dei siti". "Il giorno successivo – scrive ancora il cittadino – ho ricevuto pronta risposta dal Comune con la quale mi informavano che la segnalazione era stata girata alla società Geofor Spa che si occupa di tali servizi. Il 25 ottobre ho constatato che i rifiuti non erano stati rimossi e che anzi i cumuli si erano incrementati. E così ho inviato una seconda email al Comune. Ho inviato anche mail a [email protected], ma sono state rifiutate dal sistema. Il 30 dicembre ho inviato nuova email ad [email protected] senza avere alcun riscontro formale o pratico. Non mi risulta sia stata eseguita la rimozione".