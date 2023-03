Rifiuti abbandonati Le nuove fototrappole

Altro giro di vite dell’amministrazione comunale calcinaiola per cercare di contrastare l’abbandono dei rifiuti che si ripete soprattutto in alcune aree del territorio comunale e che, oltre a danneggiare l’ambiente, incide anche sul decoro del paese. La polizia locale di Calcinaia per una continua attività di vigilanza, si è infatti dotata di nuove videocamere digitali (fototrappole), le stesse che hanno permesso di verbalizzare 6 nuove violazioni per abbandono di rifiuti nelle due ultime settimane in una piccola area di via del Battaglione.

Altri due accertamenti sono stati espletati con esito positivo in via Piave e sono tuttora in corso verifiche per l’emissione di ulteriori sanzioni. "Ci preme tuttavia evidenziare come grazie al lavoro congiunto della polizia municipale e dell’Ufficio ambiente la battaglia contro gli abbandoni continui ad ottenere risultati incoraggianti", sottolinea l’amministrazione comunale.