"Rifacimento della variante a Castelnuovo: 10 anni di problematiche"

Lo scorso 2 novembre sono ripresi i lavori di rifacimento della variante a Castelnuovo. Si tratta di un tratto di strada di poco più di 2 Km che per oltre 10 anni è stato al centro di numerose problematiche. "In questo momento – ha detto l’ingegner Leonardo Castiglia direttore di cantiere e direttore tecnico del Gruppo Granchi – si stanno facendo trivellazioni per i pali che dovranno reggere un muro, poi sono in corso lavori per il risanamento e consolidamento delle fondazione e la stabilizzazione delle terre a calce".