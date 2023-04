"Ridotto il disavanzo di Palazzo Stefanelli"

PONTEDERA

Approvato nell’ultimo consiglio comunale di mercoledì scorso il rendiconto della gestione esercizio 2022. Tra i principali risultati evidenziati dal sindaco Matteo Franconi ci sono la progressiva riduzione del disavanzo e quindi del risanamento del bilancio di Palazzo Stefanelli. "Dai 6 milioni del 2020 siamo passati ai 2,8 milioni del 2021 e ad oggi siamo arrivati ad 1,6 milioni – ha detto il primo cittadino –. Nell’ultimo anno, a fronte di un obbligo di un ulteriore riduzione di 200mila euro iscritta nel bilancio di previsione, abbiamo provveduto ad una riduzione di 1,2 milioni, registrando un’ulteriore recupero del disavanzo pari a 974mila euro. Nel 2022 si registra poi un buon miglioramento della capacità di riscossione dei residui attivi, perlopiù tributari, da parte del nostro Comune che passa dal 9% al 30%. Tutti segnali che evidenziano un percorso di risanamento dell’ente". Non c’è da cantare vittoria invece per Matteo Bagnoli, consigliere di Fratelli d’Italia.

"La perdita in questo bilancio c’è – ha detto –. Un disavanzo di oltre 1,6 milioni. Ma quello che ci preoccupa ancora di più è che ogni anno, il Comune di Pontedera, versa in condizioni economiche e finanziarie sempre peggiori. L’amministrazione ha fatto sì degli sforzi nell’azione di riscossione ma nonostante le entrate siano più alte anche le uscite sono aumentate. Un indebitamento totale tra i più alti d’Italia, di oltre 71 milioni di euro, che corrispondono a circa 2.377 euro a persona. Siamo con l’acqua alla gola, questo vuol dire che dovremo vendere beni comunali come già sta accadendo e che tutte le maggiori opere che verranno realizzate da ora in poi dovranno essere finanziate per lo più dal Pnrr. Questo a dimostrazione che le mille promesse di Franconi nella maggior parte dei casi non saranno realizzate".

