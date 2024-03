Ridere e riflettere su stereotipi di genere e diritti violati

POMARANCE

Venerdi 15 marzo alle 21.15, a Pomarance torna una delle attrici toscane più amate, questa volta in coppia con un’altra strepitosa artista per un duo tutto da ridere. Al teatro dei Coraggiosi va in scena Diritti o rovesci ma pari! di e con Katia Beni e Benedetta Giuntini. Un’estrosa giornalista intervista un’attrice comica su diritti delle donne e pari opportunità, esperienze di lavoro e di vita, in un mondo - quello dello spettacolo - che ha a che fare soprattutto con la comunicazione. Un’esilarante altalena di gag e monologhi, giocati su incomprensioni e fraintesi, pulsioni sessuali e sconvolgimenti ormonali, che lascia spazio a riflessioni semiserie su stereotipi di genere e diritti violati. Dalla collaborazione tra Proloco, Comune di Pomarance e Officine Papage, nasce unanuova occasione per vivere una serata all’insegna del divertimento, senza perdere di vista alcuni dei temi più importanti della nostra epoca, che riguardano diritti e doveri di tutti. Biglietto intero 10 euro, ridotto 7 euro (under 25, over 65, soci Proloco). Prevendita online su liveticket.it. e il giorno 14 marzo all’ufficio Proloco di Pomarance, in orario 10-12 e 17-19: Prenotazione biglietti tramite mail a [email protected].