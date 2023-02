Ricostruire i sogni con il potere della parola

BUTI

La magia dell’immagine. Oggi alle 10.15 e domani alle 10.15 con un doppio spettacolo giornaliero, la compagnia Bubamara Teatro, in Residenza Artistica con associazione Teatro Buti, presenta il debutto de Incanto Fiabesco alla sala Di Bartolo a Buti. Dopo la fortunata performance con La Partita della Vita che è andata in scena per la Giornata della Memoria, la nuova produzione di Bubamara Teatro ‘Incanto fiabesco’ è un mélange di fiabe classiche - con le principesse e i principi, con i lupi e le bambine, con i nani e i maghi.

"Un mélange cresciuto insieme alla compagnia, che ha resistito a vari rimaneggiamenti e a tentativi di misurarlo anche con il tramite digitale. Alla fine ha avuto la meglio la scelta di un teatro povero per insegnare la magia dell’immaginare, del costruire immagini, sogni, ricordi solo con il potere della parola, dell’azione fisica e della musica dal vivo". Così Paola Marcone, direttore artistico di Bubamara Teatro, presenta il nuovo spettacolo. Incanto fiabesco: dalla letteratura e dalla tradizione orale si attinge a piene mani per una nuova, avvincente e evocativa amalgama narrativa. In scena Fabio Pagano - attore che si è distinto tra teatro e danza con personalità del panorama contemporaneo - un attore che canta e che ci incanta con i molteplici personaggi che incarna. Con Pagano ci sarà la straordinaria creatività di Fabio Bartolomei a condurre con musiche dal vivo.

“Incanto fiabesco“ è inserito all’interno della Stagione Ragazzi “Una Modesta proposta“ del teatro comunale di Buti. Bubamara Teatro è una compagnia teatrale che opera da due decenni rafforzando il lavoro per la scena con un quotidiano lavoro laboratoriale tra scuole, biblioteche e altri contesti sociali. Ha base operativa nel Teatro Francesco di Bartolo di Buti. Dal 2016 è inserita con associazione Teatro Buti nel RAT - Residenze Artistiche della Regione Toscana. Lo spettacolo è con Fabio Pagano, con la musica dal vivo Fabio Bartolomei, per la regia e la drammaturgia Paola Marcone.