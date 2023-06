"Riconoscimento a chi dà lustro a Santa Croce"

SANTA CROCE

Il consiglio comunale ha approvato la proposta dei consiglieri di opposizione Alessandro Lambertucci e Valentina Fanella di istituire "un alto riconoscimento a cittadini viventi nati eo residenti nel Comune o a persone in genere, singoli o associati, di riconosciuta probità che, attraverso la loro opera nel campo della cultura, delle arti, delle scienze, del lavoro, della politica, della filantropia, dello sport, delle attività nel campo sociale, della cooperazione internazionale e nella tutela dei diritti umani, si fossero particolarmente distinti, dando lustro a Santa Croce". La mozione è stata votata dai gruppi di maggioranza e dall’opposizione Per un’altra Santa Croce. Contrario Enzo Oliveri della minoranza Asma 2.0. "La nostra proposta nasce dal fatto che, mentre vi era la possibilità di attribuire la cittadinanza onoraria e la cittadinanza benemerita a persone non nate e non residenti a Santa Croce, non esisteva analogo riconoscimento per coloro che tra i cittadini si fossero distinti per opere e iniziative di alto valore civile".