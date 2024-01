Ricky Le Roy, Luca Pechino al carnevale e premio al travestimento migliore

Il carnevale nella città della Vespa si festeggerà in una singola giornata, sabato 10 febbraio. La serata Pontedera Carnaval organizzata dall’amministrazione comunale con la gestione di Reflex Culture, e per la quale sono stati investiti 70.000 euro, vede la partecipazione dal pomeriggio a tarda notte di tutte le principali piazze del centro. Musica e spettacoli dalle 15 alle 1. In piazza Cavour spazio ai più piccoli con la baby dance e con tutti i personaggi dei cartoni animati, oltre alla premiazione della miglior maschera dei piccoli. In piazza Andrea da Pontedera, piazza Belfiore, verrà allestita un’area giochi con trenino per i bambini. In piazza Curtatone ci sarà il Rio Samba Show, con baile de favela e dj set carioca per una serata a ritmo di musica, spettacoli e atmosfere brasiliane. Sul palco del piazzone musica, con "Voglio tornare negli anni ‘90" live show anni ’90 per i più grandi e poi la musica techno di Ricky Le Roy e Luca Pechino. Anche un’area food e drink ed in caso di maltempo la festa verrà spostata al giorno dopo.

l.b.